В МЧС рассказали, где можно жарить шашлыки

При разведении костров необходимо иметь при себе средства пожаротушения Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Для разведения костров, в том числе для жарки шашлыка, требуется соблюдать новые правила, которые вступили в силу 1 мая. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«С этого года в России действуют новые требования пожарной безопасности», — рассказали в МЧС. Место для использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего строения, 100 м — от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев, 30 метров — от лиственного леса. Территория в радиусе 10 метров должна быть очищена от сухостоя, горючих материалов. Также необходимо, чтобы она была отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра. При себе необходимо иметь средства пожаротушения.

В ведомстве подчеркнули, что жарить шашлыки на природе запрещается, если в регионе введен особый противопожарный режим. В это время могут запрещать посещение лесов. Обычно штраф за разведение костра составляет 5 000 рублей. Во время действия особого противопожарного режима его размер увеличивается. «Парламентская газета» напомнила, что жарить шашлыки можно в специально оборудованных местах.

Согласно данным опроса Superjob, 26% россиян считают, что выходной день — это время для общения с супругами, детьми и родителями, пишет RT. Еще у четверти россиян (24%) с отлично проведённым выходным ассоциируется прогулка. Выезд на шашлыки считают отличным завершением рабочей недели 14% опрошенных. В МЧС запланировали профилактические рейды в майские праздники на садовых участках и дачах, в людных местах, лесах и парках. Проверять будут и любителей шашлыков.