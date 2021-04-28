В МЧС предупредили о массовых проверках россиян, делающих шашлыки

Для жарки мяса стоит учитывать расстояние до домов или лесов, а также скорость ветра Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В МЧС запланировали профилактические рейды в майские праздники на садовых участках и дачах, в людных местах, лесах и парках. Проверять будут тех, кто делает шашлыки.

«С 1 мая в Подмосковье вводится особый противопожарный режим. На майские праздники на территории области запланировано проведение профилактической работы в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах в частном секторе. Также противопожарные правила будут работать в людных местах и лесопарковых зонах. МЧС будет проводить профилактические рейды», — пишет телеканал 360 с информации ведомства.

Место для приготовления шашлыка нужно правильно обустроить, чтобы не получить штраф. «Достаточно оборудовать специальное место для мангала или барбекю не ближе пяти метров от построек. Для открытого костра по новым нормативам до ближайшего строения должно быть не менее 50 метров», — пояснил первый зампред Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Если пожарить мясо хочется около леса, нужно учитывать, что открытый огонь может быть разведен не ближе 30 метров от ближайшего лиственного леса, а от хвойного — не ближе 100 метров. Стоит учитывать также скорость ветра. «Нельзя жечь костры при скорости ветра более пяти метров в секунду, а также на торфяных почвах и при объявлении особого противопожарного режима. Кроме того, любые костры запрещены на землях общего пользования СНТ», — уточняет телеканал 360.

Ранее в Союзе дачников Подмосковья также предупредили о новых штрафах для дачников. За сжигание мусора и разведение костра грозит штраф от двух до трех тысяч рублей.