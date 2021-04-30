30 апреля 2021

Американский генерал: Россия может уничтожить спутники США

© Служба новостей «URA.RU»
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Павильон
В США стараются избежать космического конфликта Фото:

В США признали, что Россия способна уничтожить американские спутники. Об этом сообщил командующий Космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд.

«Россия разработала оружие, которое может либо нарушить работу наших спутников, либо уничтожить наши спутники с земли, из космоса или в киберпространстве», — сказал Реймонд в беседе с обозревателем Washington Post Дэвидом Игнатиусом. Генерал-майор также упомянул угрозу от Китая. Он отметил, что космос — это сфера боевых действий, такая же, как воздух, земля и море. По его словам, цель Космических сил США — предотвратить подобные конфликты.

За последние 2,5 года Россия успешно провела 58 пусков космических ракет подряд. Ни один из них не закончился аварией. В последний раз такой рекорд устанавливался в 1992—1993 годы. Россия хочет отказаться от работы на Международной космической станции после 2025 года, передает телеканал 360. Поводом для такого решения стало желание избежать ненужных рисков на фоне многочисленных сообщений о технических неисправностях.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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