Россия повторила космический рекорд, установленный 30 лет назад

За последние 2,5 года Россия успешно провела 58 пусков космических ракет подряд. Ни один из них не закончился аварией.
26 апреля Россия удачно запустила 58-ую ракету с 2018 года, подсчитали РИА «Новости». 27 из этих пусков были сделаны с космодрома Байконур, 19 с Плесецка, семь с Куру во Франции и пять с космодрома Восточный.
В 2018 году пилотируемая ступень ракеты «Союз-ФГ» дала сбой во время разделения с другой ступенью. На борту корабля находились два человека, россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Их удалось успешно вернуть на землю.
В последний раз такой рекорд устанавливался в феврале 1992 — феврале 1993 года. В Советском союзе этот рекорд был намного больше по времени. С января 1983 по ноябрь 1984 СССР успешно запустил 185 ракет.
Ранее Россия запустила на орбиту ракету-носитель «Союз-2.1б» для доставки спутников, пишет агентство Nation news. Кроме того, РФ собирается построить альтернативу МКС, передает телеканал 360. 12 апреля эксперты посчитали, сколько стоит еда космонавтов на МКС. Набор продуктов на неделю обходится более чем в 5 тысяч рублей.
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