Уровень магнитной бури — G2 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мощность магнитных бурь, которые ожидаются в середине мая, вырастет. Информацию об этом URA.RU сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени П. Н. Лебедева РАН.

Ранее сообщалось, что ближайшие слабые магнитные бури ожидаются 13 и 14 мая. Однако к ним в любой момент могут добавиться и крупные магнитные возмущения из-за внезапных выбросов на Солнце, предупреждал главный научный сотрудник лаборатории Сергей Богачев. При этом магнитосфера Земли будет неспокойной 12, 15, 16 и 17 мая.

«Магнитосфера Земли будет напряженной. Наибольшее ожидаемое значение Kp 14 мая составляет 6, а не 5, как ожидалось ранее. Уровень — G2. 13 мая вероятна геомагнитная буря уровня G1 (незначительные) уровня Kp=5», — приводится информация на сайте лаборатории.

Ситуацию прокомментировал заведующий лабораторией «Рентгеновская астрономия солнца» ФИАН Сергей Кузин. В беседе с URA.RU он также пояснил, кто подвержен магнитным бурям.

«Прогнозы часто меняются — по мере поступления данных, согласно нашим алгоритмам прогнозирования. Сначала ориентируемся на сведения, поступающие со спутников, и уточняем прогноз. Что касается влияния магнитной бури на людей, скорее всего, она может повлиять на метеозависимых — тех, кто чувствителен к изменению магнитного поля. Но в месяц происходит несколько магнитных возмущений, и серьезных последствий они, как правило, не несут», — убежден он.

Магнитные возмущения из-за активности Солнца происходят постоянно, и у человечества выработался «иммунитет», считает Кузин. В свою очередь, директор ГБУС СО Уральского института кардиологии Ян Габинский уверен, что магнитные бури влияют на здоровье тех, у кого уже есть хронические заболевания.