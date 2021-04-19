Физики раскрыли, когда уральцы увидят уникальное северное сияние

Полярное сияние возникает из-за сильного магнитного возмущения, рассказали ученые Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Полярное сияние может появиться на Урале только при сильном магнитном возмущении. Обычно такое случается раз в несколько лет, пояснил URA.RU доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией физики околоземного пространства Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН Вячеслав Пилипенко.

«Полярные сияния видны в так называемых авроральных овалах — магнитных полюсах Земли. Их ширина изменяется в зависимости от космической погоды, в частности, от возмущения магнитосферы. Когда происходит магнитная буря, сияние становится ярче, и его можно увидеть на более низких широтах. На Урале это явление можно увидеть раз в несколько лет при очень сильной магнитной буре», — пояснил эксперт.

О том, как часто случаются магнитные бури, рассказал доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник лаборатории «Рентгеновская астрономия Солнца» Физического института имени Лебедева РАН Сергей Богачев. В разговоре с URA.RU он раскрыл, когда ждать ближайшего магнитного возмущения.

«Магнитные бури — изменение характеристики магнитного поля, в котором мы живем. Это глобальное явление, которое влияет на всю планету. Причины этого — вспышки на Солнце, но они прогнозируются хуже — за 1-2 дня до события. Более слабые бури предсказать легче. Они происходят из-за обдувания Земли солнечным ветром, который меняет скорость. Ближайшие слабые магнитные бури ожидаются 13 и 14 мая. Но к ним в любой момент могут добавиться и крупные магнитные возмущения из-за внезапных выбросов на Солнце», — рассказал он.

Последняя магнитная буря произошла в начале апреля. Она была слабой и на население Земли никак не повлияла, сообщили ученые.