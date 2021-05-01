Умер первый продюсер Аллы Пугачевой

Скончался российский продюсер Михаил Плоткин, который работал с Аллой Пугачевой и был администратором ВИА «Веселые ребята», «Самоцветы» и «Лейся, песня». Об этом сообщил друг шоумена Хизри Байтазиев
«Сегодня в 8:20 утра не стало выдающегося человека, с которым я дружил больше 30 лет, Михаила Владимировича Плоткина. Человека-легенды, патриарха нашего эстрадного цеха, стоявшего у истоков создания таких коллективов как: «Лейся песня», «Веселые ребята», «Самоцветы» и Надежда»», — написал 1 мая Байтазиев в своем Instagram.
Как уточняет композитор Владимир Евзеров, 77-летний Плоткин скончался от последствий перенесенного в марте коронавируса. В последние месяцы он лежал в двух больницах.
Плоткин был родоначальником такого понятия как продюсер, передает сайт
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