В Екатеринбурге задержан активист, поджигавший себя в Челябинске

18-летнего активиста Александра Кашеварова задержали за нарушение правил проведения митигов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Координатора челябинского отделения движения «Весна» Александра Кашеварова задержали в Екатеринбурге. По предварительной информации, на молодого человека завели дело за нарушение порядка проведения митингов.

«Обвинения ему не предъявлены, однако, судя по пресс-релизу челябинского МВД со ссылкой на СК, на него заведено уголовное дело по „дадинской статье“ 212.1 УК РФ (Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)», — указано в группе общественного движения на Facebook. Ранее в управлении МВД по Челябинску уточнили, что некого юношу 2003 года рождения неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение порядка проведения акций. За это суд назначил ему ряд наказаний, в том числе арест на пять суток. Конкретных имен в полиции не называли.

В группе движения уточняется, что неизвестно, в каком отделении полиции в Екатеринбурге находится 18-летний Кашеваров, однако с ним уже связался его адвокат. От комментариев в пресс-службе екатеринбургского УМВД по этому поводу воздержались. В полицейском главке по Челябинской области на звонки журналиста URA.RU не ответили.

Осенью 2020 года Кашеваров поджег себя у здания законодательного собрания Челябинской области. Акция активиста была приурочена к самоубийству редактора Коza Press Ирины Славиной из Нижнего Новгорода, пишет RT. За день до этого она выложила запись в Facebook, в которой сообщила, что в ее квартире проводили обыски. Славина рассказала, что следователи отобрали у нее ноутбук, телефон и другие средства хранения данных.