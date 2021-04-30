30 апреля 2021

В Кургане три семьи с детьми остались без жилья из-за пожара. Видео

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1 мая в Кургане сгорело семь жилых домов Фото:

Из-за крупного пожара в Кургане 1 мая три семьи с детьми остались без жилья. Об этом сообщили в правительстве региона.

Днем 1 мая в Кургане на улице Кошевого сгорело семь жилых домов. Пламя распространилось на площади около 1,7 тысячи квадратных метров. Предположительно, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем в камышах. «По предварительной информации, среди погорельцев три семьи с детьми, они будут жить у родственников. Семьи не состоят на учёте в органах системы профилактики. Также, по предварительным данным, на данный момент жильё нужно одной семье из 2 человек», — указали в официальном telegram-канале областного правительства. Для погорельцев развернут пункт временного размещения в местной школе.

Губернатор Вадим Шумков предупредил жителей региона об опасности пожаров. «Очень осторожно с огнем. Горит лес, горят дома, и люди остаются без жилья. Уже проскальзывает информация о намеренных поджогах. Включайте голову и чувство самосохранения. Поберегитесь сами и поберегите своих близких», — написал курганский губернатор на своей странице ВКонтакте. Вечером в субботу в Кургане пройдет заседание оперативного штаба по ликвидации ЧП и помощи потерпевшим.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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