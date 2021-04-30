30 апреля 2021

Школьники сняли на видео крупный пожар в Кургане. «С кайфом горит»

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В Кургане сгорели семь строений Фото:

В Кургане сгорело семь жилых домов и сараев на площади почти в две тысячи «квадратов». По предварительным данным, огонь начал распространятся после поджога камышей.

Инцидент произошел 1 мая, около 14:40, на улице Кошевого. Крупный пожар сняли на видео местные школьники. «Семь домов уже сгорело, из-за камышей. Ну че, с кайфом горит, не обойти», — сказал один из очевидцев ЧП.

Площадь пожара составила около 1,7 тысяч квадратных метров, уточняется на сайте ГУ МЧС по Курганской области. Быстрому распространению огня помог сильный ветер. Пламя тушили 53 пожарных, привлекли 14 единиц техники. Пострадавших нет. Точную причину пожара URA.RU узнать не удалось: в пресс-службе курганской МЧС на звонок не ответили.

На этой неделе спасатели предупредили о высокой пожарной опасности в Курганской области. Ранее из-за поджога травы в регионе сгорел лес на миллионы рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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