Моргенштерн записал новый трек с Imanbek и Fetty Wap@morgen_shtern, Instagram
Слушатели рэпера Алишера Моргенштерна с восторгом приняли его новый трек Leck. Особенно поклонникам понравилось то, что артист включил в композицию русские народные мотивы.
Трек Leck Моргенштерн записал вместе с американским хип-хоп артистом Fetty Wap и обладателем «Грэмми» из Казахстана Иманбеком Зейкеновым (Imanbek). «Теперь мне не будет стыдно за детей с колонками», — написал Никита Иванченко под их совместной композицией, опубликованной на YouTube.
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Однако новый трек понравился не всем. Винят те же народные мотивы в композиции
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