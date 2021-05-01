01 мая 2021

Фанаты Моргенштерна оценили народные мотивы в новом треке рэпера. «Частушки достойны Евровидения»

© Служба новостей «URA.RU»
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Моргенштерн записал новый трек с Imanbek и Fetty Wap

Слушатели рэпера Алишера Моргенштерна с восторгом приняли его новый трек Leck. Особенно поклонникам понравилось то, что артист включил в композицию русские народные мотивы.

Трек Leck Моргенштерн записал вместе с американским хип-хоп артистом Fetty Wap и обладателем «Грэмми» из Казахстана Иманбеком Зейкеновым (Imanbek). «Теперь мне не будет стыдно за детей с колонками», — написал Никита Иванченко под их совместной композицией, опубликованной на YouTube.

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Вспомнили слушатели и недавний трек Эльдара Джарахова с героями мультсериала «Смешарики»
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Не обошлось и без традиционного упоминания саунд-продюсера Моргенштерна Slava Marlow

Ранее Моргенштерн вступился за школьника, чьи музыкальные вкусы осудила учительница. Позже рэпер назвал украинцев своими самыми бешеными фанатами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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