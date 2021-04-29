Моргенштерн признался в любви к Украине, запретившей его концерты

29 апреля 2021 в 20:58 Размер текста - 17 +

Моргенштерн ответил на внесение его Украиной в черный список @morgen_shtern, Instagram Рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн, урожденный Валеев) назвал украинцев самыми бешенными фанатами и признался в любви к стране. Об этом он написал в storis в своем Instagram. Ранее власти Киева запретили выступления артиста на территории государства. «Украина, я вас обожаю!!! Всегда и везде об этом говорил и буду говорить! Самые бешеные фанаты и самые сексуальные (девушки)», — отметил Моргенштерн. Также рэпер выразил надежду, что власти Киева одумаются и разрешат его выступление. Министерство культуры и информационной политики Украины 29 апреля внесло Моргенштерна в черный список из-за угрозы нацбезопасности. Об этом сообщила « Правда.ру ». Сейчас в списке находится 181 российский артист. Ранее Моргенштерн заявил о переносе летних концертов в Киеве, Запорожье и Харькове. Так как он боится туда ехать из-за военных действий. Моргенштерн признался в любви к жителям Украины в storis в Instagram @morgen_shtern, Instagram Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.