Моргенштерн признался в любви к Украине, запретившей его концерты

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Моргенштерн ответил на внесение его Украиной в черный список

Рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн, урожденный Валеев) назвал украинцев самыми бешенными фанатами и признался в любви к стране. Об этом он написал в storis в своем Instagram. Ранее власти Киева запретили выступления артиста на территории государства.

«Украина, я вас обожаю!!! Всегда и везде об этом говорил и буду говорить! Самые бешеные фанаты и самые сексуальные (девушки)», — отметил Моргенштерн. Также рэпер выразил надежду, что власти Киева одумаются и разрешат его выступление.

Министерство культуры и информационной политики Украины 29 апреля внесло Моргенштерна в черный список из-за угрозы нацбезопасности. Об этом сообщила «Правда.ру». Сейчас в списке находится 181 российский артист. Ранее Моргенштерн заявил о переносе летних концертов в Киеве, Запорожье и Харькове. Так как он боится туда ехать из-за военных действий.

Моргенштерн признался в любви к жителям Украины в storis в Instagram

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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