Моргенштерн признался в любви к Украине, запретившей его концерты

Рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн, урожденный Валеев) назвал украинцев самыми бешенными фанатами и признался в любви к стране. Об этом он написал в storis в своем Instagram. Ранее власти Киева запретили выступления артиста на территории государства.
«Украина, я вас обожаю!!! Всегда и везде об этом говорил и буду говорить! Самые бешеные фанаты и самые сексуальные (девушки)», — отметил Моргенштерн. Также рэпер выразил надежду, что власти Киева одумаются и разрешат его выступление.
Министерство культуры и информационной политики Украины 29 апреля внесло Моргенштерна в черный список из-за угрозы нацбезопасности. Об этом сообщила «
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