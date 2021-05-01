01 мая 2021

На Медногорском комбинате прокомментировали гибель рабочего

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На Медногорском МСК в медеплавильном цехе произошло обрушение бункера Фото:

На Медногорском МСК в медеплавильном цехе произошло обрушение бункера, в результате которого погиб загрузчик шихты. Западно-Уральским управлением Ростехнадзора сформирована комиссия для выявления обстоятельств и причин аварии. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«Случившееся горе не оставило равнодушным ни одного работника нашего предприятия. Весь коллектив скорбит вместе с семьей. Комбинат взял на себя организацию похорон, оказал материальную помощь семье. Мы не оставим их без внимания и в дальнейшем», — заявила заместитель генерального директора по персоналу Татьяна Веденеева. Она добавила, сейчас созданная Ростехнадзором комиссия выясняет причины аварии. Представители ММСК оказывают содействие правоохранителям и надзорным органам в расследовании трагедии.

Также в организации отметили, что комбинат продолжает работу в штатном режиме, на ремонт отправлена только часть медеплавильного оборудования. Заработная плата начисляется и выплачивается своевременно. Руководство ММСК просит не придавать этому трагическому событию политическую окраску и не поддаваться на провокации лиц, не имеющих отношение к комбинату и его коллективу.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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