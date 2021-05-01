Жителям Украины предрекли отключение газа и воды

Осенью жители Украины могут остаться без горячей воды и отопления, а поставщики — без газа. Причина — в истечении в мае срока положения о наложении специальных обязательств для украинской компании «Нафтогаз». После этого покупка газа будет по рыночным условиям, и наступит коллапс в отрасли, пояснил глава «Укртеплокоммунэнерго» Арсентий Блащук.
«После отмены ПСО предприятия должны закупать газ по предварительной оплате. А где деньги взять, если у нас потребитель платит после того, как уже использовал горячую воду и отопление, что делать тепловикам?», — рассказал эксперт. Его слова приводит «Обозреватель».
Он пояснил, что сложность — в одновременном расчете с долгами и покупкой газа. Поставщикам нужно вносить предоплату за газ, но за пользование горячей водой и теплом граждане платят после получения услуги. «Отопительного сезона может и не быть», — пояснил Блащук.
Кроме того, власти до 20 мая должны представить проекты по выводу газовой отрасли из кризиса. Если предложения окажутся неэффективными, то в мае жители останутся без горячей воды, пишет
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