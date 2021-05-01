Власти раскрыли план спасения пострадавших в ДТП в Ставрополье

Семерых пострадавших в аварии в Ставропольском крае доставят в Москву самолетом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Одного взрослого и шестерых детей доставят самолетом Ил-76. На борту будет медтехника, а также врачи из ВЦМК и других учреждений. Решение о транспортировке пострадавших приняли в Минздраве РФ после консультаций, которые проводили в Ставропольском крае с федеральными экспертами.
«Борт авиации МЧС России ИЛ-76, который оборудован всей необходимой медицинской техникой, позволяющей проводить санитарно-авиационную эвакуацию, доставляет в Москву 6 детей и 1 взрослого, пострадавших в крупном ДТП с автобусом на Ставрополье», — сообщает пресс-служба МЧС Ставропольского края. Помощь пострадавшим окажут в Российской детской клинической больнице и в НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко.
Ранее URA.RU сообщало, что ДТП произошло 30 апреля на трассе Астрахань — Ставрополь. Погибли шестеро детей. Автобус перевозил баскетболисток 2006—2008 годов рождения — воспитанниц спортивной школы олимпийского резерва № 2 города Волгограда.