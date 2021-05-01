01 мая 2021

Власти раскрыли план спасения пострадавших в ДТП в Ставрополье

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Красноярска, шоссе, трасса, реанимация, машина скорой помощи
В аварии погибли шестеро детей Фото:

Семерых пострадавших в аварии в Ставропольском крае доставят в Москву самолетом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Одного взрослого и шестерых детей доставят самолетом Ил-76. На борту будет медтехника, а также врачи из ВЦМК и других учреждений. Решение о транспортировке пострадавших приняли в Минздраве РФ после консультаций, которые проводили в Ставропольском крае с федеральными экспертами.

«Борт авиации МЧС России ИЛ-76, который оборудован всей необходимой медицинской техникой, позволяющей проводить санитарно-авиационную эвакуацию, доставляет в Москву 6 детей и 1 взрослого, пострадавших в крупном ДТП с автобусом на Ставрополье», — сообщает пресс-служба МЧС Ставропольского края. Помощь пострадавшим окажут в Российской детской клинической больнице и в НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко.

Ранее URA.RU сообщало, что ДТП произошло 30 апреля на трассе Астрахань — Ставрополь. Погибли шестеро детей. Автобус перевозил баскетболисток 2006—2008 годов рождения — воспитанниц спортивной школы олимпийского резерва № 2 города Волгограда.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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