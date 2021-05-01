В Роспотребнадзоре назвали условие завершения пандемии

В Роспотребнадзоре призывают россиян привиться от COVID-19. Заместитель директора по клинико-аналитической работе в Роспотребнадзоре Наталья Пшеничная сообщила, что только так удастся достигнуть нулевых показателей заболеваемости.
Для окончания пандемии коронавируса в России необходим коллективный иммунитет на уровне 60-70%, рассказали в ведомстве. Вакцинация проходит во всех регионах. «Тем, кто еще не вакцинировался от коронавируса, самое время сделать это сейчас. Для улучшения эпидситуации необходимо, чтобы популяционный иммунитет составлял не менее 60-70 процентов. Мы не приблизимся к нулевым показателям заболеваемости, пока не будет сформирована иммунная прослойка», — отметила Наталья Пшеничная.
Ранее URA.RU сообщало, что вирусолог считает бесполезной одну из вакцин от коронавируса. По словам профессора центра им. Гамалеи Анатолия Альштейна, препарат «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» не помогает выработке нейтрализующих антител.