01 мая 2021

В Роспотребнадзоре назвали условие завершения пандемии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Временный госпиталь ГКБ №24 для больных COVID-19 на ВДНХ. Москва, палата интенсивной терапии, врач, больница, реанимация, медик, covid19, коронавирус, сиз, covid, ковид, врач в костюме, врач в маске, врач в защитном костюме, ковидный госпиталь, ковид19, госпитль
России необходим коллективный иммунитет на уровне не менее 60% Фото:

В Роспотребнадзоре призывают россиян привиться от COVID-19. Заместитель директора по клинико-аналитической работе в Роспотребнадзоре Наталья Пшеничная сообщила, что только так удастся достигнуть нулевых показателей заболеваемости.

Для окончания пандемии коронавируса в России необходим коллективный иммунитет на уровне 60-70%, рассказали в ведомстве. Вакцинация проходит во всех регионах. «Тем, кто еще не вакцинировался от коронавируса, самое время сделать это сейчас. Для улучшения эпидситуации необходимо, чтобы популяционный иммунитет составлял не менее 60-70 процентов. Мы не приблизимся к нулевым показателям заболеваемости, пока не будет сформирована иммунная прослойка», — отметила Наталья Пшеничная.

Ранее URA.RU сообщало, что вирусолог считает бесполезной одну из вакцин от коронавируса. По словам профессора центра им. Гамалеи Анатолия Альштейна, препарат «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» не помогает выработке нейтрализующих антител.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...