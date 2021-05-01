Вирусолог назвал одну из российских вакцин от COVID бесполезной

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Анатолий Альштейн заявил, что препарат «Вектора» не защищает от коронавируса Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Вакцина «ЭпиВакКорона», которую производит научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», не вырабатывает нейтрализующие антитела. Об этом заявил вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альштейн.

«Есть неофициальные данные, что вакцина, основанная на пептидах, которую производят в „Векторе“, нейтрализующие антитела не вырабатывает. У меня сильное подозрение, что „ЭпиВакКорона“ не вызывает образование антител, которые будут защищать от вируса», — рассказал Альштейн изданию «Газета».

По его мнению, перед тем, как прививать население таким препаратом, его необходимо тщательно проверить. При этом, как отмечает эксперт, проверка должна быть проведена учреждением, не заинтересованным в производстве вакцины. По словам Альтштейна, данный препарат вызывает подозрения у многих специалистов. «Поэтому это нужно проверять прежде, чем сейчас сотни тысяч людей прививать и оставлять фактически невакцинированными», — заключил вирусолог.

Агентство URA.RU направило запросы в «Вектор», Минздрав и оперштаб по борьбе с коронавирусом. На момент публикации новости ответы не поступили.

Эффективность разработки «Вектора» была доказана в ходе первой и второй фазы клинических испытаний. Как заявили в Роспотребнадзоре, препарат показал стопроцентную иммунологическую эффективность, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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