01 мая 2021

Путин обратился к россиянам в праздник

© Служба новостей «URA.RU»
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Сайт президента России, путин владимир
РПЦ делает многое для страны, уверен президент Фото:

Президент РФ Владимир Путин поздравил всех верующих россиян с церковным праздником Пасхи. Информация об этом содержится на официальном сайте Кремля.

«Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», — отметил он в поздравлении. Путин рассказал и о том, что Русская Православная Церковь поддерживает гражданский мир и согласие в стране, а также развивает межнациональный диалог.

Сообщается также, что президент РФ вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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