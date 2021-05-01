Путин обратился к россиянам в праздник

Президент РФ Владимир Путин поздравил всех верующих россиян с церковным праздником Пасхи. Информация об этом содержится на официальном сайте Кремля.
«Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», — отметил он в поздравлении. Путин рассказал и о том, что Русская Православная Церковь поддерживает гражданский мир и согласие в стране, а также развивает межнациональный диалог.
Сообщается также, что президент РФ вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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