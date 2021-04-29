В Кремле рассказали о планах Путина на майские выходные

4—7 мая не ожидается публичных мероприятий с участием президента, сообщил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин в ночь с 1 на 2 мая посетит пасхальное богослужение, ответил URA.RU во время общения с прессой представитель Кремля Дмитрий Песков. В выходные дни 4—7 мая президент будет работать, но публичных событий с участием главы государства на эти даты пока не запланировано.

«1 мая в конце суток президент традиционно посетит пасхальное богослужение. Мы сообщим, где это будет. С 4 по 7 мая публичных мероприятий сейчас не запланировано. Это не значит что президент не будет работать, его график постоянно рабочий. Если что-то будет добавляться в график или становиться публичным, мы будем вас держать в курсе», — ответил на вопрос URA.RU Дмитрий Песков. Также он сообщил, что с 8—9 мая Владимир Путин будет работать в «достаточно напряженном» режиме.

С 1 по 3 мая россияне будут праздновать День труда, а с 8 по 10 мая — День Победы. Ранее президент Путин ввел дополнительные выходные с 4 по 7 мая, чтобы снизить угрозу нового всплеска распространения коронавируса. Таким образом россияне будут отдыхать 10 дней подряд.