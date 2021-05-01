Силовики нашли новый способ контроля за россиянами

Утечки из базы неизбежны, считает специалист Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

База недобросовестных пользователей, создаваемая Министерством внутренних дел, позволит собирать данные о россиянах. Кроме того, информация в ней может быть использована по-разному, в том числе — в корыстных целях. Об этом заявил президент консорциума «Инфорус», эксперт в области кибербезопасности Андрей Масалович в разговоре с URA.RU.

Ранее сообщалось, что МВД анонсировали создание нового сервиса «Антимошенник». По задумке ведомства, он будет оповещать граждан о звонках или сообщениях с номеров, с помощью которых уже были совершены противоправные действия. В приложении будет и «белый список», куда пользователь сам может добавить безопасные номера.

«Создаваемая база поможет в раскрытии преступлений, это шаг в правильном направлении. Разумеется, как и в случае любой базы, параллельно с поставленными задачами она будет использоваться для профилирования поведения пользователей, анализа и сбора дополнительной информации. Сама по себе база будет защищена лучше, чем база финансовой информации. Утечки из нее будут, но не из-за взлома, а из-за недобросовестных сотрудников, которые могут использовать доступ к ней в корыстных целях. Они могут отвечать на частные запросы и в последующем использовать полученные данные», — сказал эксперт.

С коллегой не согласился специалист по IT-безопасности, хакер Дмитрий Артимович. Он пояснил URA.RU, что создание такой базы будет бесполезно для россиян.

«Не очень понятно, что принципиально новое делает ведомство. Когда мошенники звонят, они подменяют свой номер на номер официальной организации — например, банка, поэтому база не сработает. Кроме того, у мобильных операторов есть услуга „Антиспам“, и она гораздо удобнее. Возможно, часть мошенников приложение МВД отсечет. Ведомству надо не приложение делать, а работать с мобильными операторами», — отметил хакер.

Чтобы разобраться в ситуации, URA.RU направило запрос в МВД России. На момент публикации материала ответа от ведомства не последовало.