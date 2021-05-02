Криминалист объяснил, чем опасен выход маньяков по УДО в России

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Суд над автором системы пыток Михаилом Белоусовым и зеками-активистами ИК-2. Екатеринбург, заключенные, зона, арест, тюрьма, решетка, наколка, уголовники, тату
Общество, закон и сами преступники не готовы к досрочному выходу на свободу Фото:

Условно-досрочное освобождение серийных убийц и маньяков, приговоренных к пожизненному сроку, приведет к тому, что они снова начнут совершать преступления. Более того, закон, общество и сами осужденные не готовы к выходу таких людей на свободу, считают поговорившие с URA.RU российские криминалисты.

По закону, преступники, приговоренные к пожизненному заключению, после 25 лет заключения могут подать ходатайство на пересмотр приговора. Например, «последний маньяк СССР» из Челябинской области Дмитрий Гридин недавно обжаловал решение суда, отказавшего ему в условно-досрочном освобождении. Научный консультант главного управления криминалистики СК РФ Дмитрий Кирюхин предположил, что после возможного выхода на свободу, такие заключенные могут снова начать нападать на людей.

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«[После освобождения] такие люди будут переезжать в другие регионы, сначала вести себя тише воды, ниже травы. Но маньячная природа возьмет свое», — рассказал агентству криминалист. По его словам, за маньяками нужно следить на свободе, однако этим никто не занимается. В пример Кирюхин привел скопинского маньяка Виктора Мохова, который после выхода из колонии, не сразу вернулся домой, нарушив тем самым условия после УДО.

Директор института государственного и международного права Уральского государственного юридического университета Данил Сергеев сообщил, что в России 2000 пожизненно осужденных, 80 из которых подавали заявления на УДО, но им отказали.

«В России не было ни одного случая освобождения по УДО осужденного к пожизненному лишению свободы. Ни общество, ни закон не готовы к выпуску таких лиц. По моему убеждению, и суды, и ФСИН боятся взять на себя такую ответственность», — сообщил агентству Сергеев. Он подчеркнул, что сами преступники также не готовы к освобождению после 25 лет заключения — они выходят «в никуда», заметил криминалист.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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