На Западе подумают, как бороться с влиянием России

Доминик Рааб обвинил Россию и Китай в желании дискредитировать власти западных стран Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Представители стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) обсудят, как бороться с влиянием РФ и распространяемой «дезинформацией». Об этом заявил глава британского МИД Доминик Рааб.

«Группа семи самых богатых стран рассмотрит предложение о создании механизма быстрого реагирования для противодействия российской пропаганде и дезинформации», — сказал Рааб в беседе с Reuters. Он подчеркнул, что важно раскрывать правду, когда распространяется ложь. Министр считает, что Россия и Китай пытаются посеять недоверие к властям западных стран. В качестве примера он привел якобы ложную информацию о вакцинации от коронавируса и вмешательствах в выборы.

США неоднократно обвиняли Россию в кибератаках, которые влияли на проведение выборов в стране. В частности, американский лидер Джо Байден в беседе с главой РФ Владимиром Путиным подчеркнул, что Вашингтон будет твердо отвечать на подобные действия Москвы, защищая свои интересы. В Кремле отрицают причастность России к хакерским атакам в США, пишет RT.