«Роснефть» и олигархи решили засудить издателя книги про Путина

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Послание президента. Москва, путин владимир
В книге «Люди Путина» описывается, как президент пришел к власти в России Фото:

Госкорпорация «Роснефть», а также российские миллиардеры Михаил Фридман, Петр Авен и Шалва Чигиринский подали в суд на книгу «Люди Путина», в которой описывается приход президента РФ к власти. Бизнесмены обвиняют авторов произведения в клевете.

«Сразу три олигарха из России подали в британские суды исковые заявления против местного издательского дома HarperCollins, который выпустил в свет книгу „Люди Путина“», — приводит «Царьград» текст сообщение в газете Financial Times. Уточняется, что иски в суд Великобритании миллиардеры подали независимо друг от друга. Ранее с аналогичным ходатайством выступал бизнесмен Роман Абрамович.

Книга «Люди Путина» была выпущена в Англии в апреле 2020 года и вошла в списки книг года по версии The Times, The Sunday Times и Daily Telegraph. В ней автор Кэтрин Бэлтон описывает то, как Владимир Путин стал президентом России и рассказывает о его отношениях с олигархами.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России не существует олигархов. Он уточнил, что в его понимании олигархи — это предприниматели, которые желают использовать личные деньги для влияния на политику.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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