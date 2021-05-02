«Роснефть» и олигархи решили засудить издателя книги про Путина

В книге «Люди Путина» описывается, как президент пришел к власти в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Госкорпорация «Роснефть», а также российские миллиардеры Михаил Фридман, Петр Авен и Шалва Чигиринский подали в суд на книгу «Люди Путина», в которой описывается приход президента РФ к власти. Бизнесмены обвиняют авторов произведения в клевете.

«Сразу три олигарха из России подали в британские суды исковые заявления против местного издательского дома HarperCollins, который выпустил в свет книгу „Люди Путина“», — приводит « Царьград » текст сообщение в газете Financial Times. Уточняется, что иски в суд Великобритании миллиардеры подали независимо друг от друга. Ранее с аналогичным ходатайством выступал бизнесмен Роман Абрамович.

Книга «Люди Путина» была выпущена в Англии в апреле 2020 года и вошла в списки книг года по версии The Times, The Sunday Times и Daily Telegraph. В ней автор Кэтрин Бэлтон описывает то, как Владимир Путин стал президентом России и рассказывает о его отношениях с олигархами.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России не существует олигархов. Он уточнил, что в его понимании олигархи — это предприниматели, которые желают использовать личные деньги для влияния на политику.