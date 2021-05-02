«Роснефть» и олигархи решили засудить издателя книги про Путина

Госкорпорация «Роснефть», а также российские миллиардеры Михаил Фридман, Петр Авен и Шалва Чигиринский подали в суд на книгу «Люди Путина», в которой описывается приход президента РФ к власти. Бизнесмены обвиняют авторов произведения в клевете.
«Сразу три олигарха из России подали в британские суды исковые заявления против местного издательского дома HarperCollins, который выпустил в свет книгу „Люди Путина“», — приводит «
Книга «Люди Путина» была выпущена в Англии в апреле 2020 года и вошла в списки книг года по версии The Times, The Sunday Times и Daily Telegraph. В ней автор Кэтрин Бэлтон описывает то, как Владимир Путин стал президентом России и рассказывает о его отношениях с олигархами.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России не существует олигархов. Он уточнил, что в его понимании олигархи — это предприниматели, которые желают использовать личные деньги для влияния на политику.
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