Олигархов в России не существует. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, вмешиваются ли российские олигархи в выборы в Белоруссии.
По мнению Пескова, олигархи — это предприниматели, которые желают использовать личные деньги для влияния на политику. «Мне неизвестно о существовании олигархов в нашей стране и неизвестно, чтобы они чем-то занимались в Белоруссии», — сказал официальный представитель Кремля во время конференц-колла.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российских олигархов в финансировании оппозиции. Выборы президента в этой стране пройдут 9 августа, передает «Национальная служба новостей».
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