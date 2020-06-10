Пресс-секретарь президента РФ: олигархов в России не существует

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков считает, что олигархи — это предприниматели, которые желают использовать личные деньги для влияния на политику Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Ухудшение отношений России и Белоруссии

Олигархов в России не существует. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, вмешиваются ли российские олигархи в выборы в Белоруссии.

По мнению Пескова, олигархи — это предприниматели, которые желают использовать личные деньги для влияния на политику. «Мне неизвестно о существовании олигархов в нашей стране и неизвестно, чтобы они чем-то занимались в Белоруссии», — сказал официальный представитель Кремля во время конференц-колла.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российских олигархов в финансировании оппозиции. Выборы президента в этой стране пройдут 9 августа, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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