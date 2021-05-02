Врачи назвали хронические болезни, возникающие после коронавируса

Переболевшие ковидом могут столкнуться с болезнями сердца, почек, зрения и кишечника Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У людей, которые переболели коронавирусом, могут появиться хронические болезни. В частности, инфекция может поразить сердце, почки, глаза, кишечник и нос. Об этом предупредили российские медики.

Врачи выделили пять самых частых болезней, которые преследуют поболевших COVID-19, передают «Невские новости». Среди них:

Дисфункция сердечно-сосудистой системы. Коронавирус поражает сердце из-за влияния инфекции на сердечно-сосудистую систему, рассказал кардиолог Мехман Мамедов. Также у многих пациентов нарушается сердечный ритм и развивается миокардит. Врач советует поставить прививку от COVID-19 тем, у кого есть склонность с сердечно-сосудистым заболеваниям;

острые повреждения почек. Исследования ученых показали, что у части переболевших коронавирусом не полностью восстанавливаются функции почек. «Это говорит о том, что острое повреждение органа фактически привело к необратимым повреждениям», сообщил доцент кафедры внутренних, профессиональных болезней и ревматологии, нефролог клиники им. Е.М. Тареева Сеченовского университета Николай Буланов;

поражения глаз. Некоторые пациенты сталкиваются с развитием конъюнктивитов, воспалений, тромбозов сосудов глаз и изменения на сетчатке. Это приводит к ухудшению зрения, предупредил член Российского общества офтальмологов Ника Тахчиди;

расстройство кишечника. Перенесшие COVID-19 иногда жалуются, что сталкиваются с диареей после каждого приема пищи. В итоге они теряют вес и важные микроэлементы организма. Врачи связывают это не только с самой инфекцией, но и с приемом противовирусных препаратов;

потеря обоняния и вкуса. Потеря вкуса и запаха — одно из самых частых проявлений ковида. Обычно они возвращаются во время болезни, через несколько недель после ее окончания. Но некоторые восстанавливаются месяцы. Как объяснили врачи, COVID-19 поражает обонятельные нервные волокна.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова обнаружила новое последствие коронавируса. По ее заявлению, бессимптомно переболевшие ковид или перенесшие его в легкой форме могут столкнуться с проблемами в головном мозге.