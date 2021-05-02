02 мая 2021
01 мая 2021
30 апреля 2021

Жители Челябинска пожаловались на фекальный запах

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит в Челябинск заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко. Челябинск, дым, трубы, смог, экология
Запахи мешают жителям Курчатовского и Калининского районов Челябинска Фото:

Жители Челябинска пожаловались на запах фекалий в городском воздухе. Передвижная лаборатория экологов при этом не выявила нарушений. Об этом сообщил замминистра экологии области Виталий Безруков.

«От жителей Курчатовского и Калининского районов города Челябинска начали поступать жалобы о фекальном запахе», — написал Безруков в своем telegram-канале. С жалобами также обращались читатели URA.RU.

Специалисты отправились к месту, в котором жители заметили аномальные запахи. Однако передвижная лаборатория не засекла критического увеличения концентрации вредных веществ в воздухе, уверил замминистра. Безруков добавил, что в воздухе Челябинска наблюдается повышение уровня сероводорода, но отметил, что источник запаха остается неизвестным.

Ранее в Челябинской области применили европейские технологии, которые помогут улучить экологию региона. В Копейске отремонтировали канализационный коллектор.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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