Жители Челябинска пожаловались на фекальный запах

Запахи мешают жителям Курчатовского и Калининского районов Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинска пожаловались на запах фекалий в городском воздухе. Передвижная лаборатория экологов при этом не выявила нарушений. Об этом сообщил замминистра экологии области Виталий Безруков.

«От жителей Курчатовского и Калининского районов города Челябинска начали поступать жалобы о фекальном запахе», — написал Безруков в своем telegram-канале. С жалобами также обращались читатели URA.RU.

Специалисты отправились к месту, в котором жители заметили аномальные запахи. Однако передвижная лаборатория не засекла критического увеличения концентрации вредных веществ в воздухе, уверил замминистра. Безруков добавил, что в воздухе Челябинска наблюдается повышение уровня сероводорода, но отметил, что источник запаха остается неизвестным.

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