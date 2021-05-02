02 мая 2021

Аналитики назвали необычные вакансии с зарплатой от 100 тыс. рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Более 100 тысяч рублей готовы платить грумерам и холодильщикам Фото:

За работу грумером, холодильщиком и колористом в России могут платить более 100 тысяч рублей. Подборку нетипичных вакансий с высокой зарплатой составили аналитики сервиса «Работа.ру».

«От 175 тыс. рублей ежемесячно может зарабатывать холодильщик в Москве. Кандидату на должность предстоит диагностировать и обслуживать холодильники, консультировать клиентов по причинам неисправностей, способам и стоимости их устранения», — пишет RT.

В Тюмени колорист может получать до 150 тысяч рублей в месяц, уверяют аналитики. В обязанности специалиста входит подбор красок для ремонта машин. В медицинском центре Москвы врачу ЛФК заплатят до 150 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге на судостроительный завод требуется трубогибщик с профессиональным разрядом не ниже третьего. Зарплата на такой работе составляет до 130 тысяч рублей, говорится в исследовании.

В поселке Десеневское в Новой Москве ищут корианщика, которому будут платить до 120 тысяч рублей. Он будет изготавливать и устанавливать изделия из акрилового камня любой сложности. Грумеру в Москве готовы платить такую же сумму — специалист должен консультировать клиентов по уходу за животными и использованию косметических средств. Также в обязанности входит проведение гигиенических процедур с когтями и ушами животных, стрижка, мойка и сушка шерсти.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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