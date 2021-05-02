За работу грумером, холодильщиком и колористом в России могут платить более 100 тысяч рублей. Подборку нетипичных вакансий с высокой зарплатой составили аналитики сервиса «Работа.ру».
«От 175 тыс. рублей ежемесячно может зарабатывать холодильщик в Москве. Кандидату на должность предстоит диагностировать и обслуживать холодильники, консультировать клиентов по причинам неисправностей, способам и стоимости их устранения», — пишет RT.
В Тюмени колорист может получать до 150 тысяч рублей в месяц, уверяют аналитики. В обязанности специалиста входит подбор красок для ремонта машин. В медицинском центре Москвы врачу ЛФК заплатят до 150 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге на судостроительный завод требуется трубогибщик с профессиональным разрядом не ниже третьего. Зарплата на такой работе составляет до 130 тысяч рублей, говорится в исследовании.
В поселке Десеневское в Новой Москве ищут корианщика, которому будут платить до 120 тысяч рублей. Он будет изготавливать и устанавливать изделия из акрилового камня любой сложности. Грумеру в Москве готовы платить такую же сумму — специалист должен консультировать клиентов по уходу за животными и использованию косметических средств. Также в обязанности входит проведение гигиенических процедур с когтями и ушами животных, стрижка, мойка и сушка шерсти.
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