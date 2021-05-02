02 мая 2021

Экономист назвал 3 профессии, которые исчезнут в ближайшие годы

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка масочного режима в общественном транспорте. Екатеринбург, водитель автобуса, автобус
Водители общественного транспорта в ближайшие годы могут стать невостребованными Фото:

Профессии водителя общественного транспорта, летчика и бухгалтера могут стать невостребованными в мире в ближайшие годы. Об этом рассказал проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

«Полностью можно автоматизировать и оставить метро без участия человека. То же самое может ждать тепловозы, электровозы, трамваи, троллейбусы, автобусы», — цитирует «Российская газета» Сафонова. По его словам, из-за автоматизации может сократиться число пилотов пассажирских самолетов. Экономист считает, что воздушное судно сможет пилотировать один человек.

Профессия бухгалтера в ее классическом понимании также исчезнет, прогнозирует ученый. Вместо нее, по мнению, Сафонова, станут востребованы аудиторы и консультанты по налогам.

Ранее эксперт-консультант по работе с удалёнными сотрудниками, HR-эксперт и предприниматель Евгения Тудалецкая предсказала исчезновение профессий, связанных с ручным трудом, сообщает RT. Глава Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков уверен, что в вузах скоро перестанут обучать техническим профессиям, так как соответствующих специалистов заменят роботы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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