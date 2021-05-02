В ХМАО директор крупного предприятия уходит в отставку

Директор сургутского «Горводоканала» Владимир Карнов до конца мая будет в отпуске с последующим увольнением Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор сургутского «Горводоканала» Владимир Карнов уходит в отставку. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе коммунального предприятия.

«Директор уходит в отпуск с последующим увольнением. Такое решение он принял в связи с выходом на пенсию. Пока исполняющим обязанности назначен главный инженер Семен Ким», — прокомментировали в пресс-службе «Горводоканала».

Источник URA.RU из коммунальной сферы Сургута сообщил, что реальная причина увольнения Карнова связана с позицией новой команды мэрии. «У администрации есть свой человек, который должен возглавить это предприятие. Большая вероятность, что он будет приезжим», — прокомментировал собеседник агентства. В управлении массовых коммуникаций Сургута не ответили на телефонный звонок.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте в марте случилось коммунальное ЧП, когда из-за аварии на магистральных сетях часть города оказалась без воды. Кроме того, в результате внеплановой проверки финансовой деятельности, инициированной мэрией, на предприятии были найдены нарушения.