Германия назвала условие закупки российской вакцины «Спутник V»

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Центр мобильной вакцинации от COVID-19 в торговом центре «Дирижабль». Екатеринбург, укол, прививка, вакцина, вакцинация, covid19, спутник v, гам-ковид-вак
Германии необходимо, чтобы ЕМА как можно быстрее сертифицировало российский препарат Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Германия закупит российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», если она будет быстро сертифицирована в Европе. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Закупка „Спутника V“ Германией будет иметь смысл в случае быстрой сертификации вакцины в ЕМА (Европейское агентство лекарственных средств — прим. URA.RU)», — пишет ТАСС. Соответственно, от России требуется предоставить всю необходимую информацию о препарате.

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что Германия начнет переговоры с Россией о поставке препарата, минуя общеевропейские власти в Брюсселе. Позднее от Российского фонда прямых инвестиций стало известно, что контракт на закупку уже активно обсуждается, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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