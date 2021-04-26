Германия назвала условие закупки российской вакцины «Спутник V»

Германия закупит российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», если она будет быстро сертифицирована в Европе. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
«Закупка „Спутника V“ Германией будет иметь смысл в случае быстрой сертификации вакцины в ЕМА (Европейское агентство лекарственных средств — прим. URA.RU)», — пишет ТАСС. Соответственно, от России требуется предоставить всю необходимую информацию о препарате.
Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что Германия начнет переговоры с Россией о поставке препарата, минуя общеевропейские власти в Брюсселе. Позднее от Российского фонда прямых инвестиций стало известно, что контракт на закупку уже активно обсуждается, пишет «Национальная служба новостей».
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