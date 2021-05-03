Мишустин назначил заместителя главы Минприроды

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Послание президента. Москва, мишустин михаил
Такое распоряжение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото:

Руководитель Корпорации развития Дальнего Востока Дмитрий Тетенькин назначен заместителем главы Минприроды РФ. Такое распоряжение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Назначить Тетенькина Дмитрия Дмитриевича заместителем министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации», — говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

С 2012 по 2014 годы Дмитрий Тетенькин занимал должность первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Правительства Амурской области, с 2014 по 2015 гг. — заместитель главы Администрации города Благовещенска, в сентябре 2015 года был назначен на должность заместителя председателя Правительства Амурской области. В августе 2018 года Дмитрий Тетенькин перешёл на работу в министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики на должность советника министра.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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