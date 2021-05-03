Врач запретил пенсионеру смотреть программу Соловьева

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32 съезд партии ЛДПР. Москва, соловьев владимир, жириновский владимир, фигура из картона
Врач посчитала программы телеведущего причиной проблем со здоровьем Фото:

Пенсионеру из Саранска рекомендовали ограничить просмотр политических телепередач после заявления больного о любви к программе Владимира Соловьева. С таким советом выступила его врач-терапевт.

Пенсионера беспокоили давление и учащенное сердцебиение. «Врач выписала пациенту необходимые медикаменты и рекомендовала как можно меньше смотреть программы Соловьева», — сообщает портал «Столица С».

Соловьев работает на канале «Россия-1», где ведет политическое ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» и итоговую программу «Москва. Кремль. Путин». Также ведет передачу «Полный контакт» на радио «Вести-FM». Кроме того, у него есть youtube-шоу «Соловьев Live». В 2019 году ведущий установил рекорд Книги Гиннесса за самое долгое пребывание в эфире в течение одной недели.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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