Врач запретил пенсионеру смотреть программу Соловьева

Врач посчитала программы телеведущего причиной проблем со здоровьем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пенсионеру из Саранска рекомендовали ограничить просмотр политических телепередач после заявления больного о любви к программе Владимира Соловьева. С таким советом выступила его врач-терапевт.

Пенсионера беспокоили давление и учащенное сердцебиение. «Врач выписала пациенту необходимые медикаменты и рекомендовала как можно меньше смотреть программы Соловьева», — сообщает портал «Столица С».

Соловьев работает на канале «Россия-1», где ведет политическое ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» и итоговую программу «Москва. Кремль. Путин». Также ведет передачу «Полный контакт» на радио «Вести-FM». Кроме того, у него есть youtube-шоу «Соловьев Live». В 2019 году ведущий установил рекорд Книги Гиннесса за самое долгое пребывание в эфире в течение одной недели.