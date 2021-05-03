Ивангай обвинил Юрия Дудя в трусости

Юрий Дудь вырезал важную часть из их интервью, пожаловался Ивангай Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Блогер Ивангай (Иван Рудской) после интервью журналисту Юрию Дудю рассказал о том, какой отрывок в итоге не попал в эфир. По его мнению, Дудь вырезал его, потому что забоялся.

«Дудь вырезал главный месседж. Моя прабабушка — жертва голодомора. Дедушка — жертва НКВД репрессий. А теперь Украина имеет войну с Россией», — написал он в своем twitter-аккаунте.

Пользователи сразу начали спрашивать, почему так произошло. «Ссыкло», — ответил Ивангай.

URA.RU пыталось связаться с Дудем и его представителем. Однако взять комментарий не удалось, на телефонные звонки корреспондента не ответили.

Ранее Дудя также назвали предателем. Такое заявление прозвучало из уст блогера Евгения Баженова (BadComedian) после интервью с Дудем. Тогда журналист пообещал блогеру не поднимать тему его отношений и нарушил свое слово.