Экс-депутат Рады предрек разрушительный ответ РФ на блокаду Крыма

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Россия может обрушить экономику Украины, считает Евгений Червоненко Фото:

Россия может обрушить любой сектор украинской экономики. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко, рассуждая о действиях России на водную блокаду Крыма.

«Один вице-премьер недавно заявил: „Даже если русские захватят канал, они воды не получат“. Как вы хотите разговаривать? „Мы не дадим воды“ — это „красная линия“. Вы не понимаете, что в один день нам обрушат рынок. Любым путем. Например, электроэнергию. Качнут Белорусскую атомную, и здесь все ляжет», — заявил Червоненко в эфире телеканала «Наш».

Водную блокаду полуострова Украина начала весной 2014 года, когда он вошел в состав России. Киев перекрыл идущий от Днепра Северо-Крымский канал, который обеспечивал 85% потребности региона в пресной воде. В начале сентября стало известно, что пересохли почти все крупные реки Крыма, пишет «Национальная служба новостей». Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что из-за засухи стоит готовиться к худшей ситуации. Сейчас на полуострове вводятся графики подачи воды.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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