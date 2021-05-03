Экс-депутат Рады предрек разрушительный ответ РФ на блокаду Крыма

Россия может обрушить экономику Украины, считает Евгений Червоненко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россия может обрушить любой сектор украинской экономики. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко, рассуждая о действиях России на водную блокаду Крыма.

«Один вице-премьер недавно заявил: „Даже если русские захватят канал, они воды не получат“. Как вы хотите разговаривать? „Мы не дадим воды“ — это „красная линия“. Вы не понимаете, что в один день нам обрушат рынок. Любым путем. Например, электроэнергию. Качнут Белорусскую атомную, и здесь все ляжет», — заявил Червоненко в эфире телеканала «Наш».

Водную блокаду полуострова Украина начала весной 2014 года, когда он вошел в состав России. Киев перекрыл идущий от Днепра Северо-Крымский канал, который обеспечивал 85% потребности региона в пресной воде. В начале сентября стало известно, что пересохли почти все крупные реки Крыма, пишет «Национальная служба новостей». Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что из-за засухи стоит готовиться к худшей ситуации. Сейчас на полуострове вводятся графики подачи воды.