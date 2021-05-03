Водителей смогут штрафовать за поврежденный бампер и проблемы с фарами Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Водителей автомобилей ждут новые штрафы от ГИБДД. В Аналитический центр при правительстве Российской Федерации уже поступил проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях.

«Штрафы могут ввести за: неправильные шины, поврежденный бампер и незаконные лебедки, отсутствие подголовников и подушек безопасности (если они предусмотрены заводом), телефоны, козырьки, держатели и другое, что загораживает обзор, горящий Check Engine и другие индикаторы неисправностей, проблемы с фарами», — сообщает сайт Autonews.ru. Многие нарушения из этого списка появились на основании правил, изложенных в техническом регламенте Таможенного союза.

Ранее в Госдуме также предупредили об увеличении штрафа за нарушение правил проезда через железнодорожные пути с 1 мая. Теперь за нарушение водителю придется заплатить пять тысяч рублей, что в пять раз больше предыдущей суммы.