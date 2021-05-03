Диетолог назвала 5 вредных привычек, мешающих похудеть

Диетолог рассказала, какие привычки мешают похудеть. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Привычки есть фрукты на ночь, перекусывать на бегу и другие способствуют набору веса. Об этом рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

Во-первых, малоподвижный образ жизни — это плохая привычка, которая способствует замедлению метаболизма. «Вторая вредная привычка — есть фрукты на ночь» — рассказала врач в интервью телеканалу «Звезда». Растительные сахара, содержащиеся в них, не способствуют похудению.

Третья привычка — поздно ложиться спать и не высыпаться. Четвертая — есть на бегу, слишком быстро. Из-за этого чувство насыщения наступает слишком поздно и человек съедает больше, чем нужно. И последняя вредная привычка — пропускать завтрак. Утренний прием пищи запускает метаболизм, дает организму энергию.