03 мая 2021

Банкиры спрогнозировали уровень инфляции в России до конца года

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Уровень инфляции к концу года будет около 5%. Фото:

Уровень инфляции в России к концу этого года составит около 5%. Такое мнение высказали банковские аналитики.

«Большинство <…> аналитиков сошлись во мнении, что к декабрю 2021-го рост цен в России составит около 5%», — пишут «Известия» Мнения экспертов расходятся в диапазоне от 4,3% (банк «Открытие») до 5,3 (ВТБ).

Уровень инфляции будет зависеть от повышения ключевой ставки ЦБ РФ и курса рубля, продолжает издание. В «Совкомбанке» считают, что в июне уровень инфляции вырастет до 6%. Центробанк же прогнозирует 4,7—5,2%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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