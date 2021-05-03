Банкиры спрогнозировали уровень инфляции в России до конца года

Уровень инфляции в России к концу этого года составит около 5%. Такое мнение высказали банковские аналитики.
«Большинство <…> аналитиков сошлись во мнении, что к декабрю 2021-го рост цен в России составит около 5%», — пишут «Известия» Мнения экспертов расходятся в диапазоне от 4,3% (банк «Открытие») до 5,3 (ВТБ).
Уровень инфляции будет зависеть от повышения ключевой ставки ЦБ РФ и курса рубля, продолжает издание. В «Совкомбанке» считают, что в июне уровень инфляции вырастет до 6%. Центробанк же прогнозирует 4,7—5,2%.
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