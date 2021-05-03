03 мая 2021

В Мексике при обрушении моста погибли 10 человек. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Агитпоезд РЖД по безопасности на железнодорожных переездах. Екатеринбург, дтп, разбитая машина, металлолом, авария
Мост обвалился в столице Мексики (архивное фото) Фото:

В столице Мексики Мехико обрушился мост с поездами, в результате чего пострадали 80 человек. Об этом сообщили очевидцы с места событий.

«Рухнула 12-я линия метрополитена на высоте 12 метров», — цитирует «Пятый канал» сообщение очевидца. В Результате крушения моста пострадали 80 человек. Погибли, как минимум, 10 человек, передает «Национальная служба новостей». На видео попали кадры обрушения. Конструкция метромоста перекрыла дорогу.

Из-за падения моста несколько вагонов поездов упали друг на друга. Авария произошла в 6:00 по московскому времени. На месте происшествия работают специальные службы. Спасатели вынимают пострадавших из-под обломков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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