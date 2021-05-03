Мост обвалился в столице Мексики (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В столице Мексики Мехико обрушился мост с поездами, в результате чего пострадали 80 человек. Об этом сообщили очевидцы с места событий.

«Рухнула 12-я линия метрополитена на высоте 12 метров», — цитирует «Пятый канал» сообщение очевидца. В Результате крушения моста пострадали 80 человек. Погибли, как минимум, 10 человек, передает «Национальная служба новостей». На видео попали кадры обрушения. Конструкция метромоста перекрыла дорогу.

Из-за падения моста несколько вагонов поездов упали друг на друга. Авария произошла в 6:00 по московскому времени. На месте происшествия работают специальные службы. Спасатели вынимают пострадавших из-под обломков.