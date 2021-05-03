Число бедствующих свердловчан выросло впервые за пять лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Число жителей Свердловской области, получающих доходы ниже уровня прожиточного минимума, выросло в 2020 году. Сейчас таких свердловчан 388 тысяч человек — почти каждый десятый житель региона. Об этом говорится в свежем отчете Свердловскстата.

«Население с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума — 388 тысяч человек. В процентах от общей численности населения области — 9%», — говорится в исследовании. За год свердловчан за чертой бедности стало больше на 4,8 тысячи человек. Этот показатель вырос впервые за последние пять лет, до этого он снижался.

Одновременно с этим в Свердловской области вырос дефицит денежного дохода — суммы, которая нужна для доведения доходов бедных до величины прожиточного минимума. Сейчас дефицит составляет 1,250 млрд рублей. Годом ранее он равнялся 1,246 млрд рублей.

Причина сложившейся ситуации — падение доходов от предпринимательской деятельности и доходов от найма, пояснил в разговоре с URA.RU финансовый аналитик Виталий Калугин. «Безработица, которая была зафиксирована в связи с пандемией коронавируса, естественным образом уронила доходы. Люди условно получали 35-40 тысяч рублей, а потом они сидели на пособии в 14-15 тысяч рублей», — пояснил экономист.

В конце апреля в свердловских магазинах подскочили цены на продукты. Подорожали огурцы, морковь, картофель. Значительно подорожало куриное мясо — на 21 рубль с начала года.