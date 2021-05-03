Один из самых бедных челябинских депутатов пойдет под суд

Вячеслав Ершов задолжал крупную сумму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Центральном районном суде Челябинска 5 мая стартует рассмотрение дела о взыскании долга депутата заксобрания региона Вячеслава Ершова. Он занял крупную сумму у компании УК «КСМИ» и не вернул ее в срок. Об этом говорится в материалах судах.

«Исковое заявление поступило в суд 24 февраля, иск был принят 1 марта. Предварительное судебное заседание назначено на 5 мая», — указано в материалах суда. По словам инсайдера URA.RU, Ершов взял в долг у данной фирмы полтора миллиона рублей с письменными обязательствами о выплате.

«Долговые обязательства погашены не были. Компания подала в суд», — сообщил URA.RU представитель компании УК «КСМИ». Ершов в беседе с агентством не стал комментировать ситуацию. «Не знаю ничего, я не в курсе», — заявил URA.RU политик.

Согласно сведениям о доходах за 2020 год, опубликованных на сайте ЗСО области, Ершов является одним из самых бедных депутатов регионального заксобрания. Его доход составляет чуть больше 512 тысяч рублей. Кроме того, ему приходится платить ипотеку за квартиру.