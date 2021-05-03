Подарок ветерану ВОВ вручили от имени губернатора Александра Моора Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменскому ветерану Великой Отечественной войны вручили к празднику 9 мая пряник, который невозможно разрезать ножом. Об этом в паблике «Типичная Тюмень» в соцсети «ВКонтакте» рассказал анонимный пользователь, приложив к посту видео. По словам автора сообщения, подарок пришел от губернатора Тюменской области Александра Моора.

В ролике неизвестная жительница Абатского района показывает подарок от главы региона, оформленный в соответствии с тематикой Дня Победы. «Изготовлен 20 марта 2021 года. Но видимо, допущена опечатка, не в 2021 году, а в 1921 году его сделали», — говорит она.

Женщина несколько раз пытается разрезать пряник кухонным ножом, но безуспешно. Кусок от пряника удается отколоть только при ударе о стол. «Такой вот пряник отправили ветерану, которой 94 года. Как мы его будем кушать? Надо наверное губернатору этот пряник отправить обратно, пусть он сам с ним чай пьет», — возмущается герой видеоролика.

URA.RU направило запрос в пресс-службу губернатора Тюменской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на запрос ожидается.