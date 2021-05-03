03 мая 2021

Мишустин выделил Чечне деньги из резерва правительства

© Служба новостей «URA.RU»
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Выступление премьер-министра России Михаила Мишустина на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин подписал указ о финансировании образования Чечни Фото:

Правительство РФ профинансирует развитие высшего и среднего образования Чечни. Деньги выделят из правительственных резервов. Соответствующее поручение издал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«[В программе подготовки кадров Чечни] должны быть предусмотрены мероприятия по развитию материально-технической базы техникумов и вузов Чечни, а также источники финансирования этих мероприятий в 2022—2024 годах», — приводятся словам Мишустина на официальном сайте правительства РФ. Отмечается, что средства на это будут выделены из резервного фонда правительства.

Мишустин подчеркнул, что обучающиеся в колледжах и вузах Чечни должны получать качественное образование. Кроме этого, у студентов будет возможность трудоустроиться после получения диплома. Мероприятия, проведенные в рамках финансирования должны помочь обучить специалистов, спрос на которых есть в республике.

Ранее сообщалось, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров стал богаче в 2,5 раза. За 2020 год он заработал более 381 миллиона рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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