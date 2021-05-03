Мишустин выделил Чечне деньги из резерва правительства

Правительство РФ профинансирует развитие высшего и среднего образования Чечни. Деньги выделят из правительственных резервов. Соответствующее поручение издал премьер-министр России Михаил Мишустин.
«[В программе подготовки кадров Чечни] должны быть предусмотрены мероприятия по развитию материально-технической базы техникумов и вузов Чечни, а также источники финансирования этих мероприятий в 2022—2024 годах», — приводятся словам Мишустина на официальном сайте правительства РФ. Отмечается, что средства на это будут выделены из резервного фонда правительства.
Мишустин подчеркнул, что обучающиеся в колледжах и вузах Чечни должны получать качественное образование. Кроме этого, у студентов будет возможность трудоустроиться после получения диплома. Мероприятия, проведенные в рамках финансирования должны помочь обучить специалистов, спрос на которых есть в республике.
Ранее сообщалось, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров стал богаче в 2,5 раза. За 2020 год он заработал более 381 миллиона рублей.
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