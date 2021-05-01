Кадыров за год стал богаче в 2,5 раза

В 2020 году Рамзан Кадыров заработал более 381 млн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заработал в 2020 году более 381 млн рублей. Это на 233 млн рублей больше, чем годом ранее, сообщается в декларации о доходах на сайте главы и правительства региона.

«Декларируемый годовой доход Рамзана Кадырова [составляет] 381,19 млн рублей», — указано в документе. В 2019 году глава Чечни задекларировал 147,99 млн рублей. Супруга Кадырова заработала в 2020 году 1,59 млн рублей. Также она владеет квартирой площадью 209,8 квадратных метров.

Согласно документу, сейчас Кадыров является собственником земельных участков площадью 3 668 и 28 361 квадратных метров, здания на 2344 квадратных метров. Также глава Чечни, его жена и 11 несовершеннолетних детей владеют жилым домом площадью 300 квадратных метров. Год назад в декларации было указано 12 несовершеннолетних детей. Личного транспорта у Кадырова по-прежнему нет.

В 2019 году доходы главы Чечни выросли в 20 раз по сравнению с 2018 годом. Тогда же политик обзавелся новой собственностью.