Челябинская звезда НХЛ пропустит весь сезон из-за драки

Артемий Панарин может пропустить сезон в НХЛ из-за травмы Фото: Instagram Артемия Панарина

Нападающий хоккейного клуба New York Rangers Артемий Панарин, родившийся в городе Коркино (Челябинская область), не будет участвовать в играх Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за травмы, полученной во время драки с хоккеистом Томом Уилсом. Об этом сообщил журналист агентства Sportsnet Эллиотт Фридман.

«Артемий Панарин не будет играть до конца сезона», — написал Фридман в своем twitter-аккаунте. Однако он отметил, что официальная информация об этом на момент публикации в соцсетях еще не опубликована. Звезда НХЛ получил травму во время драки с хоккеистом Уилсом, который в этот момент конфликтовал с одноклубником Панарина Павлом Бучневичем.

Коллеги Фридмана из Sportsnet связались с главным тренером New York Rangers Дэвидом Куинном. Он заявил, что Панарин здоров и готов принимать участие в играх. Тренер объяснил, что травма была не серьезной.

Ранее Панарин оказался в центре скандала из-за обвинений в избиении девушки из Латвии. На момент происшествия ей было 18 лет.