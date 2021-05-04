Челябинская звезда НХЛ пропустит весь сезон из-за драки

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Артемий Панарин может пропустить сезон в НХЛ из-за травмы Фото:

Нападающий хоккейного клуба New York Rangers Артемий Панарин, родившийся в городе Коркино (Челябинская область), не будет участвовать в играх Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за травмы, полученной во время драки с хоккеистом Томом Уилсом. Об этом сообщил журналист агентства Sportsnet Эллиотт Фридман.

«Артемий Панарин не будет играть до конца сезона», — написал Фридман в своем twitter-аккаунте. Однако он отметил, что официальная информация об этом на момент публикации в соцсетях еще не опубликована. Звезда НХЛ получил травму во время драки с хоккеистом Уилсом, который в этот момент конфликтовал с одноклубником Панарина Павлом Бучневичем.

Коллеги Фридмана из Sportsnet связались с главным тренером New York Rangers Дэвидом Куинном. Он заявил, что Панарин здоров и готов принимать участие в играх. Тренер объяснил, что травма была не серьезной.

Ранее Панарин оказался в центре скандала из-за обвинений в избиении девушки из Латвии. На момент происшествия ей было 18 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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