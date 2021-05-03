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Тюменские власти усилили борьбу с пожарами после инспекции Моора

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция МЧС Курган, пожар, огонь, лес горит
В Тюменской области 4 мая действует 13 лесных пожаров Фото:

Более тысячи человек привлечено в Тюменской области к борьбе с пожарами. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе. 3 мая в районы, охваченные огнем, вылетал губернатор Александр Моор.

«Для борьбы с пожарами в Тюменской области задействовано более 1000 человек и 200 единиц техники», — приводит оперштаб слова директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрея Михновича. Чиновник также сообщил, что за последние сутки в области произошел 41 природный пожар, площадь, пройденная огнем, превысила пять тысяч гектаров. Сейчас действует 13 лесных пожаров на площади 4 191 гектаров.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Моор ввел режим повышенной готовности в ряде территорий из-за возникновения лесных пожаров. 3 мая глава региона на вертолете облетел очаги возгораний в Армизонском, Ишимском, Абатском, Викуловском, Аромашевском районах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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