Тюменские власти усилили борьбу с пожарами после инспекции Моора

В Тюменской области 4 мая действует 13 лесных пожаров Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Более тысячи человек привлечено в Тюменской области к борьбе с пожарами. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе. 3 мая в районы, охваченные огнем, вылетал губернатор Александр Моор.

«Для борьбы с пожарами в Тюменской области задействовано более 1000 человек и 200 единиц техники», — приводит оперштаб слова директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрея Михновича. Чиновник также сообщил, что за последние сутки в области произошел 41 природный пожар, площадь, пройденная огнем, превысила пять тысяч гектаров. Сейчас действует 13 лесных пожаров на площади 4 191 гектаров.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Моор ввел режим повышенной готовности в ряде территорий из-за возникновения лесных пожаров. 3 мая глава региона на вертолете облетел очаги возгораний в Армизонском, Ишимском, Абатском, Викуловском, Аромашевском районах.