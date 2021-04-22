В Тюменской области ввели особый режим из-за лесных пожаров

В ряде муниципалитетов Тюменской области введен решим повышенной готовности Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим повышенной готовности на ряде территорий региона из-за возникновения лесных пожаров. Информацию об этом URA.RU сообщили в областном оперштабе.

«Губернатор Тюменской области подписал постановление о введении с 23 апреля 2021 года режима повышенной готовности в Ишимском, Аромашевском, Сорокинском, Викуловском, Сладковском, Абатском, Казанском муниципальных районах и Голышмановском городском округе за исключением территорий населенных пунктов данных муниципальных образований», — говорится в сообщении оперштаба.

В связи с объявлением режима повышенной готовности тюменским спасателям дано поручение обеспечить соблюдение запретов и ограничений населением. Для этого будет организовано патрулирование населенных пунктов и прилегающих к ним территорий. Кроме того, планируется обустройство противопожарных разрывов и минерализованных полос.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Тобольска жаловались на задымленность и запах гари в городе из-за лесных пожаров. Смог из Тюменской области добрался и до соседних регионов — крупнейшие города ХМАО 23 апреля также заволокло дымом.