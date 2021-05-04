В России хотят создать новую авиакомпанию

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Споттинг в Кольцово. Екатеринбург, S7, аэропорт
S7 хочет создать новую лоукост-авиакомпанию Фото:

В России хотят создать новую лоукост-авиакомпанию. Об этом сообщили в компании S7.

«Мы внимательно изучаем текущую ситуацию на рынке и проводим комплексную оценку целесообразности запуска новой лоукост-авиакомпании. В настоящее время S7 Group ведет переговоры с Airbus и Boeing о лизинге самолетов», — сообщили представители компании «Ведомостям».

В Минтрансе уже создана рабочая группа с участием сотрудников S7. «Вопросом занимается гендиректор группы Антон Еремин», — сообщил собеседник издания. Однако проект будут реализовывать отдельно от текущего бизнес-проекта S7 Airlines (авиакомпания «Сибирь») и только в случае высокой бизнес-эффективности.

S7 Airlines — российская авиакомпания, выполняющая внутренние и международные пассажирские авиаперевозки. Является второй в стране крупнейшей авиакомпанией, уступая по перевозке пассажиров только национальному перевозчику «Аэрофлот — Российские авиалинии».

Ранее экс-первый замглавы Минтранса России и руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько поручил проработать вопрос по созданию лоукостеров в Сибири и на Дальнем Востоке, пишет «Национальная служба новостей». При этом, по словам одного из источников, изначально это было поручение министра транспорта Виталия Савельева, уточняет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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