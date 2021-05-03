03 мая 2021
02 мая 2021
01 мая 2021
30 апреля 2021

Для свердловчан найден доступный способ путешествий по России. Эксперт критикует его

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Тулы. Лето. Тула, туризм, туристы, тульский кремль, дом на колесах
Караванинг оказался доступным по цене видом путешествий Фото:

Автотуризм, он же — караванинг, оказался доступным по цене видом путешествий. Цена аренды домов на колесах и прицепов-дач варьируется от 1750 рублей в сутки — такие предложения нашлись в Екатеринбурге. Однако представитель Уральской Ассоциации туризма Михаил Мальцев в разговоре с URA.RU указал на существенный недостаток этого вида поездок по стране — отсутствие инфраструктуры на российских дорогах и в местах привлечения туристов.

«Ключевая проблема караванинга — отсутствие инфраструктуры (нет подключения к электроэнергии, слива, нет парковок и стоянок). Развитие такого вида туризма является одной из важнейших задач. Если в рамках проекта „Гора Белая“ мы сможем осуществить создание инфраструктуры для этого вида путешествий, то мы сделаем существенный скачок в этой сфере», — рассказал Мальцев.

Дома на колесах оснащены самым необходимым: питьевая вода, газ, спальные места, кухонный уголок, встроенный биотуалет и место для хранения вещей. В некоторых авто предусмотрен душ. Изнутри кемпинговый дом практически не отличается от компактного дачного домика, но услуга караванинга еще не успела обрести популярность у жителей Свердловской области. Из-за плохой инфраструктуры в компании по аренде домов на колесах рекомендуют путешественникам преодолевать расстояние не более 300-600 км в день.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...