Автотуризм, он же — караванинг, оказался доступным по цене видом путешествий. Цена аренды домов на колесах и прицепов-дач варьируется от 1750 рублей в сутки — такие предложения нашлись в Екатеринбурге. Однако представитель Уральской Ассоциации туризма Михаил Мальцев в разговоре с URA.RU указал на существенный недостаток этого вида поездок по стране — отсутствие инфраструктуры на российских дорогах и в местах привлечения туристов.
«Ключевая проблема караванинга — отсутствие инфраструктуры (нет подключения к электроэнергии, слива, нет парковок и стоянок). Развитие такого вида туризма является одной из важнейших задач. Если в рамках проекта „Гора Белая“ мы сможем осуществить создание инфраструктуры для этого вида путешествий, то мы сделаем существенный скачок в этой сфере», — рассказал Мальцев.
Дома на колесах оснащены самым необходимым: питьевая вода, газ, спальные места, кухонный уголок, встроенный биотуалет и место для хранения вещей. В некоторых авто предусмотрен душ. Изнутри кемпинговый дом практически не отличается от компактного дачного домика, но услуга караванинга еще не успела обрести популярность у жителей Свердловской области. Из-за плохой инфраструктуры в компании по аренде домов на колесах рекомендуют путешественникам преодолевать расстояние не более 300-600 км в день.
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