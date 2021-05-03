Крупнейший аэропорт ЯНАО будет работать по-новому

Аэровокзал будет работать до 16:00, а вылеты будут осуществляться до 14:50 Фото: аэропорт Новый Уренгой\пресс-служба

Аэропорт в Новом Уренгое (ЯНАО) изменит режим работы из-за реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Строительные работы будут проходить в вечернее и ночное время, из-за чего аэропорт будет закрыт. «Все вылеты и посадки будут производиться с 6:50 до 14:50. Обращаем внимание пассажиров, что с 1 июня изменится и время открытия и закрытия аэровокзала — работать он будет с 5:30 до 16:00», — говорится в сообщении пресс-службы на официальной странице аэропорта.

Новый режим работы аэропорта назначен на весенне-летний период, который является самым пиковым по загрузке из-за отпусков. «Предстоящий сезон будет особенно напряженным, поскольку нам предстоит работа в условиях реконструкции аэродрома, в том числе на взлетно-посадочной полосе», — добавил исполнительный директор аэропорта Роман Бочков.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое строят дополнительный терминал аэропорта. Он может получить международный статус, а его площадь составит 18 тыс. квадратных метров. Строительство планируют закончить в 2022 году.