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Крупнейший аэропорт ЯНАО будет работать по-новому

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Новый Уренгой. Новый Уренгой, аэропорт, взлетное поле
Аэровокзал будет работать до 16:00, а вылеты будут осуществляться до 14:50 Фото:

Аэропорт в Новом Уренгое (ЯНАО) изменит режим работы из-за реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Строительные работы будут проходить в вечернее и ночное время, из-за чего аэропорт будет закрыт. «Все вылеты и посадки будут производиться с 6:50 до 14:50. Обращаем внимание пассажиров, что с 1 июня изменится и время открытия и закрытия аэровокзала — работать он будет с 5:30 до 16:00», — говорится в сообщении пресс-службы на официальной странице аэропорта.

Новый режим работы аэропорта назначен на весенне-летний период, который является самым пиковым по загрузке из-за отпусков. «Предстоящий сезон будет особенно напряженным, поскольку нам предстоит работа в условиях реконструкции аэродрома, в том числе на взлетно-посадочной полосе», — добавил исполнительный директор аэропорта Роман Бочков.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое строят дополнительный терминал аэропорта. Он может получить международный статус, а его площадь составит 18 тыс. квадратных метров. Строительство планируют закончить в 2022 году.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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