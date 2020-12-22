Власти ЯНАО откроют международный аэропорт

Аэропорт Нового Уренгоя получит международный терминал Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Дополнительный терминал аэропорта Нового Уренгоя, строительство которого завершится через два года, может получить международный статус. Такими планами поделился губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, сообщили в пресс-службе окружного правительства. Работа над новым комплексом уже началась.

«Через два года мы ждем новый терминал. Современный, большой, с пропускной способностью в несколько раз больше, чем действующий, с перспективой перехода в международный формат. Это новый уровень комфорта и безопасности пассажиров», — заявил Артюхов на церемонии запуска строительства нового терминала. Губернатор отметил, что работы на площадке аэропорта были запущены, «несмотря на трудности этого года».

Сейчас в ЯНАО действует один аэропорт международного формата — это хаб федерального значения в вахтовом поселке Сабетта. Фактически воздушная гавань является корпоративной: она обслуживает перевозки газового проекта «Ямал СПГ», основным владельцем которого является «НОВАТЭК».

Площадь нового терминала в Новом Уренгое составит 18 тысяч квадратных метров, он сможет пропускать до 840 пассажиров в час. Комплекс расположится рядом с действующим перроном. Договор о реконструкции был заключен в марте 2018 года между правительством ЯНАО и холдингом «Аэропорты Регионов». Строительством займется турецкий консорциум Limak Marash, работы планируют закончить к концу 2022 года.

Профинансировать реконструкцию в Новом Уренгое собирается правительство РФ. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ о выделении 3,7 млрд рублей. Ранее один из инвесторов проекта, который потерял средства из-за пандемии коронавируса, попросил о переносе работ на год.